انتحار منتسب أمني داخل منزله في الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا يعمل منتسبا في بصفة (عقد) أقدم على الانتحار باسلوب إطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن ".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".