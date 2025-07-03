بعد اختفائه ليومين.. العثور على جثة موظف في شعبة مجاري الشرقاط

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة عثرت على جثة موظف في شعبة مجاري الشرقاط في منطقة الحاوي على ضفاف نهر بعد اختفائه قبل يومين".وأضاف المصدر، أن "الجثة بدت عليها آثار اطلاقات نارية في منطقة الرأس، فيما فتحت تحقيقا عاجلا بالقضية".