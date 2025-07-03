الداخلية تعلن انخفاض نسب الحوادث الجنائية في العراق



وقال الناطق باسم الداخلية عباس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تحقيق نسبة انخفاض 13 % في الحوادث الجنائية للنصف الاول من العام الحالي 2025 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي".