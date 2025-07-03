اعتراضات واحتكاكات في البصرة: الأمن يتعرض لهجوم خلال عمليات إزالة التجاوز على المياه

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان الاحتكاكات مع قوات الامن وقعت عندما نفذت قوة مشتركة واجبها في ازالة التجاوزات عن المنظومة المائية من قبل بعض المخالفين في المحافظة.والعراق وعموم بلدان المنطقة تمر بأزمة حقيقية تتعلق بوصول كميات ومنسوب المياه المطلوبة لعدد من المحافظات وأبرزها محافظات (البصرة وميسان وذي قار) الامر الذي يتطلب تدخل القوات الامنية بالتعاون مع مفارز لإزالة هذه التجاوزات بما يسهم في تقليل الضرر الكبير على مواطني هذه المحافظات والتعامل بحزم وقوة وفقا للضوابط القانونية لإزالة هذه التجاوزات.وبحسب المصدر الأمني المخول، فان هذه التصرفات لن تثني القوات الامنية من التعامل بحزم وقوة وفقا للقانون مع اي حالة تجاوز وأنها ستدعم وزارتي الموارد المائية والزراعة في خططها المتعلقة بمجابهة هذا التحدي الخطير المتمثل بأزمة المياه.ومن الجدير بالذكر ان هناك توجيهات حكومية صدرت للوقوف على الاجراءات التي تنفذها الحكومة المحلية في وبقية المحافظات المعنية ومؤسسات الدولة والجهات القطاعية لمعالجة أزمة المياه واللسان الملحي في المحافظة.