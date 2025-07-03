بسبب خلاف عشائري.. اعتقال متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة النجف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الى الاستقالة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532224-638871435856713806.jpg
بسبب خلاف عشائري.. اعتقال متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة النجف
أمن
2025-07-03 | 08:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، القبض على متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة وادي السلام بمحافظة
النجف
.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "مفارز القوى الأمنية المختصة، وبجهد مشترك، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل مروعة أودت بحياة ثلاثة مواطنين، وأسفرت عن إصابة ستة آخرين".
وأشارت الى ان "تفاصيل الجريمة تعود إلى تاريخ 20/6/2025، حيث أقدم المتهمان على تنفيذ جريمتهما داخل مقبرة وادي السلام في
محافظة النجف
الأشرف، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الضحايا ينتمون إلى إحدى العشائر في
محافظة ميسان
، وأن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات شخصية سابقة".
وأضافت، أنه "وبعد متابعة استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل، تمكنت قوة مشتركة من شرطة محافظة
النجف
الأشرف، بالتنسيق مع شرطة
محافظة كربلاء المقدسة
، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في
محافظة كربلاء
، فيما تم إلقاء القبض على المتهم الرئيس في
مدينة الصدر
بالعاصمة
بغداد
".
وأكدت الوزارة، أن "يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو زعزعة الاستقرار المجتمعي"، داعية المواطنين "للتعاون مع
الأجهزة الأمنية
، والإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة تسهم في حفظ الأمن والنظام العام".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اعتقال 9 متهمين بسرقة أجهزة موبايل من الزائرين في النجف
04:43 | 2025-06-09
مقتل شاب بسبب خلاف عشائري في الموصل
14:53 | 2025-05-01
مجزرة في مقبرة وادي السلام بالنجف تخلف 8 قتلى وجرحى
04:11 | 2025-06-20
ميسان.. مقتل أخوين وإصابة والدتهم بسبب ثأر عشائري
11:33 | 2025-06-06
النجفـ
اعتقال
جريمة
المقبرة
محافظة كربلاء المقدسة
الأجهزة الأمنية
وزارة الداخلية
محافظة كربلاء
السومرية نيوز
محافظة ميسان
محافظة النجف
مدينة الصدر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة جديدة تُعطل الدوام الرسمي يوم غد
محليات
31.69%
05:47 | 2025-07-02
محافظة جديدة تُعطل الدوام الرسمي يوم غد
05:47 | 2025-07-02
رسالة مثيرة من ميسي إلى لامين جمال
رياضة
25.92%
05:06 | 2025-07-02
رسالة مثيرة من ميسي إلى لامين جمال
05:06 | 2025-07-02
يودّع حلم التأهل للبطولة القارية.. خسارة "قاسية" لمنتخب السيدات أمام الهند
رياضة
21.95%
07:06 | 2025-07-02
يودّع حلم التأهل للبطولة القارية.. خسارة "قاسية" لمنتخب السيدات أمام الهند
07:06 | 2025-07-02
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
20.44%
04:12 | 2025-07-02
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
04:12 | 2025-07-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
النجف اسواق الكوفة - الحلقة ٦٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-03
ناس وناس
النجف اسواق الكوفة - الحلقة ٦٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-03
مايك السومرية
د.فاتن الحلفي ، عضو مفوضية حقوق الانسان السابق - الحلقة ١٢ | season 1
16:00 | 2025-07-02
مايك السومرية
د.فاتن الحلفي ، عضو مفوضية حقوق الانسان السابق - الحلقة ١٢ | season 1
16:00 | 2025-07-02
من الأخير
السوداني.. الطرق إلى واشنطن مغلقة - حلقة ٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-02
من الأخير
السوداني.. الطرق إلى واشنطن مغلقة - حلقة ٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-02
العراق في دقيقة
02-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-02
العراق في دقيقة
02-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-02
Live Talk
ناشطة تقف في وجه الشارع دفاعاً عن الطفولة - الحلقة ٦٤ | 2025
10:30 | 2025-07-02
Live Talk
ناشطة تقف في وجه الشارع دفاعاً عن الطفولة - الحلقة ٦٤ | 2025
10:30 | 2025-07-02
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
جات بالليل
أرقام وأغاني 1-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-01
جات بالليل
أرقام وأغاني 1-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-01
استديو Noon
سباق مع نون 1-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-01
استديو Noon
سباق مع نون 1-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العمل 1-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العمل 1-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
النجف اسواق الكوفة - الحلقة ٦٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-03
ناس وناس
النجف اسواق الكوفة - الحلقة ٦٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-03
مايك السومرية
د.فاتن الحلفي ، عضو مفوضية حقوق الانسان السابق - الحلقة ١٢ | season 1
16:00 | 2025-07-02
مايك السومرية
د.فاتن الحلفي ، عضو مفوضية حقوق الانسان السابق - الحلقة ١٢ | season 1
16:00 | 2025-07-02
من الأخير
السوداني.. الطرق إلى واشنطن مغلقة - حلقة ٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-02
من الأخير
السوداني.. الطرق إلى واشنطن مغلقة - حلقة ٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-02
العراق في دقيقة
02-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-02
العراق في دقيقة
02-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-02
Live Talk
ناشطة تقف في وجه الشارع دفاعاً عن الطفولة - الحلقة ٦٤ | 2025
10:30 | 2025-07-02
Live Talk
ناشطة تقف في وجه الشارع دفاعاً عن الطفولة - الحلقة ٦٤ | 2025
10:30 | 2025-07-02
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
جات بالليل
أرقام وأغاني 1-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-01
جات بالليل
أرقام وأغاني 1-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-01
استديو Noon
سباق مع نون 1-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-01
استديو Noon
سباق مع نون 1-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العمل 1-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العمل 1-7-2025 | 2025
02:30 | 2025-07-01
اخترنا لك
رصد تلاعب كبير في فواتير تحويلات مالية تجارية
10:02 | 2025-07-03
بابل.. مقتل وإصابة 3 أشخاص باشتباك بين قوة أمنية وتاجر مخدرات
09:55 | 2025-07-03
تفاصيل سقوط طائرة مسيرة محملة بصاروخين في إقليم كردستان
08:31 | 2025-07-03
"المحتوى الهابط" يطال شخصية عراقية جديدة (صورة)
08:13 | 2025-07-03
اعتراضات واحتكاكات في البصرة: الأمن يتعرض لهجوم خلال عمليات إزالة التجاوز على المياه
07:33 | 2025-07-03
الداخلية تعلن انخفاض نسب الحوادث الجنائية في العراق
05:57 | 2025-07-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.