بسبب خلاف عشائري.. اعتقال متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة النجف

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "مفارز القوى الأمنية المختصة، وبجهد مشترك، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل مروعة أودت بحياة ثلاثة مواطنين، وأسفرت عن إصابة ستة آخرين".وأشارت الى ان "تفاصيل الجريمة تعود إلى تاريخ 20/6/2025، حيث أقدم المتهمان على تنفيذ جريمتهما داخل مقبرة وادي السلام في الأشرف، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الضحايا ينتمون إلى إحدى العشائر في ، وأن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات شخصية سابقة".وأضافت، أنه "وبعد متابعة استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل، تمكنت قوة مشتركة من شرطة محافظة الأشرف، بالتنسيق مع شرطة ، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في ، فيما تم إلقاء القبض على المتهم الرئيس في بالعاصمة ".وأكدت الوزارة، أن "يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو زعزعة الاستقرار المجتمعي"، داعية المواطنين "للتعاون مع ، والإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة تسهم في حفظ الأمن والنظام العام".