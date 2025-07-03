بابل.. مقتل وإصابة 3 أشخاص باشتباك بين قوة أمنية وتاجر مخدرات

وقال المصدر لـ ، إن "اشتباكاً مسلحاً وقع بين قوة أمنية وتاجر مخدرات مطلوب للقضاء في حي البكرلي بمحافظة ، عصر اليوم، ما بحياة مدير شعبة مكافحة مخدرات وإصابة عنصرين من القوة بجروح خطيرة".وأضاف، أن "الجثة والمصابين جرى نقلهم إلى المستشفى".