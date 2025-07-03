الداخلية: تشكيل لجنة للتحقيق حول مقتل شخص غير معروف باشتباك بابل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز نفّذت عمليتين نوعيتين في محافظتي وبغداد، أسفرتا عن القضاء على عدد من المتورطين في تجارة السموم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بعض الملابسات التي رافقت إحدى العمليتين".وأضافت أن "مفارز مديرية مكافحة مخدرات بابل نفذت عملية نوعية لملاحقة أحد تجار ، وبعد حصول اشتباك مسلح، تم القضاء على الهدف المطلوب، وأسفر الاشتباك أيضاً عن استشهاد أحد منتسبي المديرية وإصابة أحد الضباط بجروح".وتابعت "خلال العملية، تم قتل شخص آخر لا يزال موقفه القانوني قيد التحقق، وعلى إثر ذلك وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عليا للتأكد من ملابسات مقتله، وما إذا كان من المطلوبين أو من المتواجدين في مكان الحادث بالخطأ".وأكدت أنها "تتعامل مع الحادثة بأعلى درجات الشفافية، وبما ينسجم مع أحكام القانون وحقوق الإنسان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا".وأشارت إلى أنه "في واجب منفصل، تمكّنت مفارز لمكافحة المخدرات من تعقب أحد تجار المخدرات الخطرين في منطقة الطوبجي ببغداد، وجرى اشتباك مسلح أسفر عن مقتله على الفور، دون وقوع خسائر في صفوف قواتنا الأمنية".ونعت الوزارة "شهيد الواجب وتواسي ذويه، وتتابع الحالة الصحية لضابطها المصاب"، مؤكدةً أن "معركتها ضد تجار السموم مستمرة بقوة القانون، وبروح المسؤولية والمهنية، ولن تتهاون مع أي تجاوز أو خطأ، مهما كانت طبيعته، وستُعرض نتائج التحقيقات بشفافية فور اكتمالها".