قائد عمليات الأنبار: انتشار قطعات الجيش بسيطرة الصقور جزء من خطة أمنية

وقال في بيان ورد لـ ، أن "قطعات الجيش المنتشرة في سيطرة هي قطعات احتياطية ضمن خطة أمنية".وأكد أن هذه القطعات "لا علاقة لها بشؤون السيطرات من تفتيش أو ماشابه ذلك".