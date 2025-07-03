رفع سيطرات داخل مدينة سامراء

وقال منتظر خلال مؤتمر صحفي حضرته ، إنه "بالتنسيق مع والإدارة المحلية في رفعنا سيطرة مدخل سامراء (الجسر الكونكريتي) لتخفيف الزخم عن المدينة وهذه أقل خدمة نقدمها لأهالي سامراء وهي ليست بالانجاز بل هي خدمة بسيطة".

وأضاف "تم اتخاذ عدة إجراءات أمنية واستخباراتية لمنع حدوث أي خرق امني في سامراء"، مبينا أن "القيادة رفعت في الأيام السابقة عدة سيطرات من داخل المدينة، وحالياً لا توجد أي سيطرات فرعية داخل المدينة".



الى ذلك، بين قائممقام سامراء ، أن "سامراء تنعم بالأمن والأمان بفضل للشرطة الاتحادية وقيادة عمليات سرايا السلام وهنالك تنسيق عال بيننا وبين القيادات الأمنية".

وأضاف "تم رفع نظام الكفيل في وقت سابق والان تشهد المدينة رفع السيطرات من المدينة للتخفيف عن المواطنين".