هروب سجين من مركز للشرطة في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ ، "هروب سجين من مركز شرطة في قضاء المجر الكبير جنوب ".

وأضاف المصدر أن "سجين مطلوب على قضية قتل"، مشيرا الى أن "عملية الهروب اثناء اخراج النفايات من السجن، وتم توقيف عدد من العناصر الامنية".