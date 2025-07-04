سرق سلاحه الشخصي... منتسب في الداخلية يتعرض لأربع رصاصات أطلقها عليه صديقه

حادثة إطلاق نار غامضة تهز منطقة الأمين ببغداد

منتسب في الداخلية يتعرض لأربع رصاصات أطلقها صديقه الذي سرق سلاحه الشخصي

ذوو المجني عليه يطالبون بالتدخل للقبض على الجاني الهارب

هزت حادثة إطلاق نار غامضة منطقة الأمين شرقي بعدما تعرض منتسب في لأربع رصاصات أطلقها صديقه الذي سرق سلاحه الشخصي وألقى به في موقع للنفايات قبل أن يلوذ بالفرار. وطالب ذوو المجني عليه الذي يرقدُ في ببغدادَ وزيرَ الداخلية بالتدخلِ في الوقتِ الذي تواصلُ فيه القواتُ الامنيةُ البحثَ عن الجاني وسْطَ دعواتٍ للحدِ من تكرارِ هذه الجرائم.