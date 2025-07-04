القبض على 5 أشخاص مخالفين لشروط الإقامة في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون الإقامة بالتعاون مع جهاز المخابرات واستخبارات الوافدين من إلقاء القبض على ٥ أشخاص يحملون الجنسية والافغانية بسبب مخالفتهم شروط الإقامة في ".وتابعت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بحسب المواد التي تمت ادانتهم بها".