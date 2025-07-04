معلومات عن سقوط طائرة في كركوك

وقال المصدر لـ ، انه "في الساعة 1155، عثر على طائرة مسيرة داخل معمل سمنت ليلان على وناحية ليلان".وأضاف ان دوريات مركز شرطة ليلان أرسلت مع خبير المتفجرات وتبين انها عبارة عن طائرة مسيرة صغيرة الحجم ( درون) بابعاد 12 سم الطول و6 سم العرض واربعة اجنحة وتحتوي على منفذ كاميرا وهي من العاب الأطفال"، مشيرا الى انه "تم رفعها من قبل الخبير والتحقيق جار بشأن ذلك".