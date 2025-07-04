مقتل شاب بهجوم مسلح في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، عصر اليوم، باتجاه شاب على طريق الحولي في ، ما أسفر عن مقتله".وأضاف، ان "أسباب الهجوم لم تعرف حتى الآن، في حين وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".