مصرع ضابط برتبة عقيد إثر حادث سير في البصرة

- أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع ضابط برتبة عقيد إثر حادث سير في .

وقال المصدر لـ ، إن "سيارة يستقلها ضابط برتبة عقيد في ، منسوب إلى شرطة الطاقة، اصطدمت بعجلة نوع (قلاب) على ضمن منطقة في ، مساء اليوم".

وأضاف، ان "الحادث أسفر عن وفاة الضابط، بينما وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".



