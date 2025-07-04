البيشمركة تدخل حالة انذار في السليمانية وأنباء عن تحرك للجيش العراقي

وقال المصدر، لـ ، ان "قوات البيشمركة التابعة إلى في دخلت بحالة الطوارئ بالتزامن مع أنباء عن تحركات للجيش العراقي في تلك المناطق التابعة إلى ".ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من أي من الجانبين حول طبيعة الموقف.