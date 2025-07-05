وزير الداخلية يصل كربلاء ويوجه بتكثيف الجهد الاستخباري لتأمين زيارة عاشوراء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزير وصل اليوم وفور وصوله عقد اجتماعاً مهماً في ، بحضور جميع القيادات الأمنية والاستخبارية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، لمناقشة سير تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بيوم العاشر من شهر محرم الحرام".وبحسب البيان، وجه الوزير، السيطرات الخارجية والجهد الاستخباري بـ"تكثيف الجهود لتأمين هذه المناسبة الخالدة"، مشيرا إلى أن " ستشهد يوم غد خاصة لإحياء ذكرى استشهاد سبط النبي الإمام الحسين عليه السلام".وأضافت الوزارة، أن "كربلاء المقدسة ومحيطها مؤمن بالكامل وأن هناك خطة مرنة"، موجهاً بـ"العمل مع باقي التشكيلات لكي تكون هناك انسيابية حركة عالية للمعزين وتجنب القطوعات، وشدد على الانتشار الواسع لفرق وعجلات الدفاع المدني في التي تشهد زخماً كبيراً للزائرين".