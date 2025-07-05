دخول عشرات الآلاف من الزائرين العرب والأجانب لإحياء ذكرى عاشوراء

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "جميع والخدمية، استنفرت جهودها لاستقبال الزائرين وتسهيل دخولهم بانسيابية عالية، مع توفير البيئة الآمنة واللائقة لهذه المناسبة الدينية الكبيرة"، مؤكدًة أن "الإجراءات تسير بانضباط عالٍ ووفق خطة محكمة أُعدت مسبقًا".وأشارت الوزارة، إلى أن "التنسيق متواصل بين القيادات الأمنية ومديريات الجوازات والمنافذ وقيادات الشرطة في المحافظات المعنية، لضمان راحة الوافدين وتوفير كل ما من شأنه إنجاح مراسم إحياء عاشوراء لهذا العام".