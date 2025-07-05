إغلاق جزئي لساحة التحرير وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية أغلقت، عصر اليوم، بشكل جزئي".وأضاف، أن "أعداد كبيرة من أنصار لإحياء مراسم العزاء ، اتخذت القوات الأمنية إجراءات لتأمين تواجدهم".