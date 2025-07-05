المرور العامة: يمنع إجراء أي تحوير للمركبات والمخالف يحال إلى المحاكم

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (47) ثانياً من رقم (8) لسنة 2019، وعملاً بأحكام المادة (15) من قانون المرور التي منعت إجراء أي تحوير أو تغيير على المركبة أو على هيكلها أو شاصيها أو لونها إلا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد إخضاعها إلى الفحص الفني للتحقق من مطابقتها للأصول الفنية وشروط المتانة والأمان".وأضافت "من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات مستعملي الطريق، والإسهام في تحقيق التكامل من الناحية الأمنية والفنية تقرر الآتي: يمنع منعاً باتاً إجراء أي تحوير أو تغيير على المركبة أو على هيكلها أو شاصيها أو لونها، أو التلاعب في شكل المركبة الخارجي (التحديث الذي ينتج عنه عدم تطابق شكل المركبة مع سنة صنعها أو مواصفاتها الاصلية".وقررت المديرية "معاقبة المخالف لأحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها مئة ألف دينار استنادًا لأحكام المادة (25) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 ويتم إحالة المركبة وسائقها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون ينتج عنه إرباك في متابعة مرتكبي الجرائم".