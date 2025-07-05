السوداني يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على خطة عاشوراء

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن "القائد العام للقوات المسلحة أجرى زيارة إلى ".وأضاف أن هدف الزيارة "الاطلاع على سير الخطة الخاصة بتأمين زيارة عاشوراء في وباقي المدن الدينية".وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الكهرباء ، استثناء الأطواق الثلاثة الأولى في كربلاء المقدسة من القطع المبرمج.