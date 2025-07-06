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الداخلية تؤكد عدم تسجيل أي خرق حتى الآن خلال مراسم عاشوراء
أمن
2025-07-06 | 04:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
248 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أكدت
وزارة الداخلية
، اليوم الاحد، عدم تسجيل أي خرق أمني حتى الآن خلال إقامة مراسم زيارة عاشوراء، مشيرة الى أن الخطة المرسومة تسير وفق ما مخطط لها.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "حتى هذه اللحظة، لم نسجّل أي خرق أمني يُذكر خلال مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام، وتُعدّ هذه الزيارة من أكثر الزيارات انسيابيةً وتنظيمًا مقارنة بالسنوات الماضية، سواء على مستوى حركة الزائرين أو الإجراءات الأمنية والخدمية".
وأضافت الوزارة، أن "عدد الحوادث المرورية والحرائق المسجلة يُعدّ الأقل حتى الآن، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها تشكيلات الوزارة كافة، والتنسيق العالي بين الجهات الأمنية والخدمية".
ولفتت الوزارة الى ان "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة ماتزال تسير وفق ما رُسم لها، بكل انضباط ومرونة، وبإشراف مباشر من قبل
وزير الداخلية
، وبمشاركة ميدانية فاعلة من قبل جميع القادة والمنتسبين".
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