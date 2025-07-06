الداخلية تؤكد عدم تسجيل أي خرق حتى الآن خلال مراسم عاشوراء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "حتى هذه اللحظة، لم نسجّل أي خرق أمني يُذكر خلال مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام، وتُعدّ هذه الزيارة من أكثر الزيارات انسيابيةً وتنظيمًا مقارنة بالسنوات الماضية، سواء على مستوى حركة الزائرين أو الإجراءات الأمنية والخدمية".وأضافت الوزارة، أن "عدد الحوادث المرورية والحرائق المسجلة يُعدّ الأقل حتى الآن، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها تشكيلات الوزارة كافة، والتنسيق العالي بين الجهات الأمنية والخدمية".ولفتت الوزارة الى ان "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة ماتزال تسير وفق ما رُسم لها، بكل انضباط ومرونة، وبإشراف مباشر من قبل ، وبمشاركة ميدانية فاعلة من قبل جميع القادة والمنتسبين".