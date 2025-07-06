اللجنة الأمنية العليا: نجاح خطة زيارة العاشر من محرم دون أي خروقات

وقال المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي حضرته ، إن "خطة تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام نجحت، ولم يتم تسجيل أي خروقات أمنية طيلة فترة الزيارة".وأضاف، أن "الخطة جرت بانسيابية عالية، ولأول مرة اعتمدت بشكل كامل على الجهد الاستخباري، وكانت منزوعة السلاح".وأشار إلى "مرونة الخطة وعدم قطع الطرق المؤدية للحرم الشريف حتى في ذروة الزيارة".وأكد المتحدث باسم ، أن "الخطة ستستمر لحين انتهاء المراسيم الحسينية كافة".وأحيى الملايين اليوم زيارة العاشر من محرم الحرام في ، بينهم مئات آلاف الأجانب.