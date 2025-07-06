انتحار منتسب في شرطة نفط بازركان بميسان

وقال المصدر لـ ، ان "منتسبا في مجمع بازركان النفطي اقدم على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه من بندقية كلاشنكوف داخل منزله".وأضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي في ، وفتح تحقيق بملابسات الحادث".