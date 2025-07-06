"مطلوبون على الحدود مع العراق".. تقرير سعودي: القوات السورية الجديدة ضعيفة

وذكرت الصحيفة وتابعتها ، أن "الساعات الأخيرة شهدت حالة استنفار أمني في مناطق واسعة من البلاد لا تزال تعاني من هشاشة أمنية خطيرة، تمتد من الشرق إلى الشمال وحتى الغرب، ترافقت مع توسيع الحملة الأمنية في ، وإعلان اعتقال عدد من الضباط البارزين في النظام السابق في الساح".وأشارت إلى "انعقاد اجتماع أمني موسع لمحافظتي حلب وإدلب، وذلك بعد تزايد حوادث القتل والخطف والانفلات الأمني، في ظل انتشار السلاح خارج إطار القانون الذي لا يزال يهدد الاستقرار ويعيق جهود التعافي".ونقلت عن مصادر في دمشق قولها إن " والعسكرية الجديدة لا تزال رخوة ولم يشتد عودها وتفتقر إلى الخبرة؛ فالدورات التي تجرى غير كافية لتخريج عناصر منضبطين، أشداء".وانتقدت "تركيز الدورات على الاهتمام بالعلوم والدين، بدل التركيز على القوانين والتعامل مع المدنيين، والهندام والانضباط، بوصفه ذلك جزءاً من فرض هيبة الدولة والقانون".من جانبها، تحدثت مصادر في دير الزر للصحيفة عن "صعوبات كبيرة تواجه القوى الأمنية في ضبط الأوضاع وسحب السلاح من العناصر السابقين في النظام السابق".وقالت إن "معظمهم من أبناء العشائر في المنطقة، ولديهم نفوذ وارتباطات خارج الحدود؛ إذ إن جزءاً منهم شبكات تهريب سلاح ومخدرات، تجيد الانتقال والتخفي في على جانبي الحدود مع ".وأشارت إلى أن "عملية ضبطهم تتطلب تعاوناً واسعاً مع الأهالي والعشائر، في ظل تشابك وتعدد القوى شرق وشمال شرقي البلاد".ولفتت "الشرق الأوسط" إلى "تصاعد شكاوى السوريين العرب في مناطق سيطرة قوات الديمقراطية قسد من ملاحقة الموالين للحكومة السورية، حيث داهمت عناصر من قسد عدة منازل في قرية السحلبية غرب ليل السبت، كما جرى اعتقال عدد من الموالين للحكومة في حي المشلب في مدينة الرقة".