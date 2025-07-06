عمليات بغداد تعلن نجاح خطة زيارة عاشوراء

أعلنت ، مساء الأحد، عن نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقالت القيادة في بيان، "بحمد الله وتوفيقه وبجهود قواتنا الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية نعلن عن نجاح الخطة التنظيمية التنسيقية الخاصة بتأمين مواكب العزاء الثابتة والسيارة وكافة الشعائر الحسينية المعزية بذكرى استشهاد الإمام الحسين واهل بيته "عليهم السلام" في العاشر من محرم الحرام".

وأضاف البيان "جاء ذلك وسط أجواء آمنة مستقرة وتعاون وتظافر الجهود الخيرة من قبل المواطنين والجهات والمؤسسات الخدمية الساندة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين".