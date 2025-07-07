"غاز الميثان".. الدفاع التركية تعلن ارتفاع حصيلة حادثة تسمم الجنود الأتراك في العراق

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس" إن الحادث وقع أمس الأحد بينما كانوا يشاركون في مهمة للبحث عن رفات جندي قتل خلال عملية عسكرية سابقة ضد حزب .وأضافت أن 11 جنديا آخرين تعرضوا أيضا للتسمم بغاز الميثان وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.والأحد، أعلنت الوزارة أن 19 جنديا تعرضوا لغاز الميثان داخل كهف على ارتفاع 852 مترا في منطقة عملية "المخلب-القفل".ولسنوات طويلة نفذ الجيش التركي عمليات عسكرية ضد مقاتلي الكردستاني في جبال بشمال .وكان الحزب أعلن في 12 مايو/أيار الماضي حل نفسه رسميا والتخلي عن العمل المسلح، وذلك بعد أن خاض تمردا لأربعة عقود أسفر عن مقتل 40 ألف شخص.والأسبوع الماضي، توقع الحاكم في أن يبدأ حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحته في غضون أيام.ويفترض أن تنطلق عمليات تسليم الأسلحة في بإقليم .وفي المقابل، يطالب حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية بتحسين ظروف اعتقال زعيمه ومنحه حرية أكبر للتواصل مع قواعد الحزب.