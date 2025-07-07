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يستدرج النساء.. شرطة البصرة تعتقل متهما بالسحر والشعوذة (صورة)
أمن
2025-07-07 | 03:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
243 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت شرطة
محافظة البصرة
، اليوم الاثنين، اعتقال متهم بالسحر والشعوذة بحوزته كتب وطلاسم يستخدمها في أعماله لاستدراج النساء.
وقال
قيادة شرطة البصرة
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "مفارز قسم شرطة الحسين ومركز الفراهيدي تمكنت من القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة ويحتال على المواطنين، مستدرجًا بعض النساء بادعاءات كاذبة".
وأضافت القيادة، أن "المتهم ضُبط بحوزته طلاسم وكتب تُستخدم في أعمال الدجل".
ودعت القيادة، المواطنين إلى "الحذر من هذه الأساليب، وعدم التعامل مع مدّعي السحر، والإبلاغ الفوري عنهم لحماية المجتمع من الاستغلال والخداع".
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