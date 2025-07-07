يستدرج النساء.. شرطة البصرة تعتقل متهما بالسحر والشعوذة (صورة)

وقال في بيان ورد لـ ، إن "مفارز قسم شرطة الحسين ومركز الفراهيدي تمكنت من القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة ويحتال على المواطنين، مستدرجًا بعض النساء بادعاءات كاذبة".وأضافت القيادة، أن "المتهم ضُبط بحوزته طلاسم وكتب تُستخدم في أعمال الدجل".ودعت القيادة، المواطنين إلى "الحذر من هذه الأساليب، وعدم التعامل مع مدّعي السحر، والإبلاغ الفوري عنهم لحماية المجتمع من الاستغلال والخداع".