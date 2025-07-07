تنويه عن تفجير في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "الجهد الهندسي لقيادة عمليات سيقوم بإجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية السابقة في منطقة الجنوبية موقع الاتلاف المركزي يوم غد الثلاثاء".وأضافت ان "التفجير سيكون على مرحلتين من الساعة 7 الى 10 صباحا".