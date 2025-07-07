مصدر يكشف عن عزم التحالف الدولي الانسحاب من "عين الأسد"

كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن عزم الانسحاب من قاعدة "عين الأسد" في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "استعدادات لقوات داخل غرب للانسحاب منها بشكل تام".

وأضاف المصدر أن "هذا الامر سيتم خلال الايام المقبلة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.