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السيطرة على حريق سوق البالات في الكاظمية شمالي بغداد (صور)

أمن

2025-07-08 | 06:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السيطرة على حريق سوق البالات في الكاظمية شمالي بغداد (صور)
202 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع في سوق البالات في مدينة الكاظمية المقدسة دون تسجيل إصابات بشرية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين، تُستخدم كمحال تجارية ومخازن للملابس (البالات)، في أزقة سوق باب الدروازه في منطقة الكاظمية المقدسة، بمشاركة عدد من آليات الدفاع المدني التخصصية والساندة، وبقيادة مباشرة من السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك".

وأضافت المديرية، أن "مديرية الدفاع المدني استنفرت كافة إمكانياتها وجهودها، حيث تحركت فرق الدفاع المدني بسرعة لتطويق النيران وعزل المبنى المحترق، على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة وجود البسطيات وإغلاق ممرات الدخول، مما اضطرها إلى مد خراطيم الإطفاء لمسافات طويلة، وبفضل هذه الجهود تمكنت الفرق من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب المبنى، مما أدى إلى السيطرة التامة على الحريق وإنهائه دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أنها "رصدت عدة ملاحظات تتعلق بالبناية المحترقة، ومن أبرزها غياب مستلزمات السلامة، بالإضافة إلى استخدام ألواح السندويج بنل القابلة للاشتعال بسرعة، مما يتعارض مع معايير السلامة المعتمدة بناءً على ذلك، قامت المديرية في وقت سابق بإحالة البناية إلى الجهات القضائية، وحسب قانون الدفاع المدني، وطلبت فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق في البداية".
 

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