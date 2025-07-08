السيطرة على حريق سوق البالات في الكاظمية شمالي بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين، تُستخدم كمحال تجارية ومخازن للملابس (البالات)، في أزقة سوق باب الدروازه في ، بمشاركة عدد من آليات الدفاع المدني التخصصية والساندة، وبقيادة مباشرة من السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ".وأضافت المديرية، أن " استنفرت كافة إمكانياتها وجهودها، حيث تحركت فرق الدفاع المدني بسرعة لتطويق النيران وعزل المبنى المحترق، على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة وجود البسطيات وإغلاق ممرات الدخول، مما اضطرها إلى مد خراطيم الإطفاء لمسافات طويلة، وبفضل هذه الجهود تمكنت الفرق من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب المبنى، مما أدى إلى السيطرة التامة على الحريق وإنهائه دون تسجيل أي إصابات بشرية".وأشارت المدني إلى أنها "رصدت عدة ملاحظات تتعلق بالبناية المحترقة، ومن أبرزها غياب مستلزمات السلامة، بالإضافة إلى استخدام ألواح السندويج بنل القابلة للاشتعال بسرعة، مما يتعارض مع معايير السلامة المعتمدة بناءً على ذلك، قامت المديرية في وقت سابق بإحالة البناية إلى الجهات القضائية، وحسب ، وطلبت فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق في البداية".