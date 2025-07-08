اللجنة الامنية العليا لإجراء الانتخابات تعقد اجتماعها الثاني بمقر قيادة العمليات المشتركة

وشهد الاجتماع حضور في ومستشار لشؤون الانتخابات ووكلاء وممثلي والبيشمركة والاجهزة الامنية والفنية.رحب رئيس اللجنة الامنية العليا بالحاضرين واوعز بمراجعة توصيات الاجتماع السابق وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والشروع بجدول اعمال الجلسة الثانية الذي تضمن استعراض الاجراءات الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل القاضي عضو والذي شمل ابرز الجهود الفنية للمفوضية والاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية مبينا مراحل هذه العملية كاملة من عمليات التحديث وصولاً الى نهاية العملية الانتخابية وفرز النتائج والتي تتضمن مراحل مهمة جرى الحديث عنها بالتفصيل بالإضافة الى جهود تسجيل المرشحين ومرحلة تطوير وصيانة الاجهزة الفنية المستخدمة في العملية الانتخابية واختيار موظفي الاقتراع العام والخاص وفق اسس فنية دقيقة .واستمع رئيس اللجنة الامنية العليا الى الاستعدادات الخاصة بإجراء عمليات المحاكاة الانتخابية واهميتها لنجاح العملية الانتخابية مقدما في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات ابرزها التأكيد على دور اللجان الامنية في جميع المحافظات وضرورة تكثيف اجتماعاتها التنسيقية لتحديث خططها الامنية بشكل مباشر بالتنسيق مع المستقلة للانتخابات .