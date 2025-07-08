اعتقال 3 متهمين بمشاجرة مسلحة أوقعت قتيلا ومصابين في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الأمن وفرض سلطة القانون، وبسرعة استجابة عالية، تمكنت مفارز مركز شرطة الإعلام التابعة لقيادة شرطة وبالتعاون مع القوة الماسكة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط السلاح المستخدم، إضافة إلى ضبط عجلتين شاركتا في مشاجرة مسلحة اندلعت بين أقرباء، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".وأضاف البيان، أنه "نُفذت العملية بإشراف مباشر وميداني من قبل قائد شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي حمد، الأمر الذي أسهم في سرعة حسم الموقف والسيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".