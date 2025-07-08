ميسان.. فض نزاع عشائري اندلع في منطقة العزير

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت القوات الأمنية من فك الاشتباك وفض النزاع العشائري الذي اندلع في منطقة العزير، حيث باشرت القوات بعمليات تدخل سريع أسفرت عن إنقاذ عدد من العوائل المحاصرة ونقلهم إلى مناطق آمنة خارج نطاق الاشتباك".

وأضاف البيان "تم فرض السيطرة التامة على الموقف الأمني في المنطقة، فيما تواصل القوات الأمنية انتشارها الميداني لمنع تجدد النزاع وضمان سلامة المدنيين".