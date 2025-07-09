بحسب مصدر أمني تحدثت للسومرية نيوز، فإن الاشتباكات "الدامية" التي اندلعت بين القوات الأمنية وقبيلة الشيخ في إحدى قرى قضاء خبات التابع لمحافظة انتهت بعد ان أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين.تجري حاليًا – بحسب المصدر - مبادرات مكثفة لحل المشكلة سلميًا وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وفي خطوة لافتة، ترددت أنباء عن وصول اللواء ، نجل رئيس السابق ، إلى منزل الشيخ خورشيد هركي، في محاولة للوساطة وحلحلة القضية بطرق سلمية.كما يُنتظر أن تسفر هذه الجهود عن اتفاق ينهي التوترات ويُعيد الاستقرار إلى المنطقة، مع التركيز على احتواء تداعيات الاشتباكات وتجنب تجددها.شهد قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الأمنية التابعة لإقليم (قوات الزيرفاني/البيشمركة) وأفراد من الشيخ خورشيد هركي. هذه المواجهات التي اندلعت مساء الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ما أثار قلقًا واسعًا حول الوضع الأمني في الإقليم.وتضاربت الأنباء حول السبب الرئيسي لاندلاع هذه الاشتباكات. بعض المصادر تشير إلى أن المواجهات بدأت بعد محاولة قوة أمنية تنفيذ أوامر اعتقال بحق أشخاص متهمين بإطلاق نار خلال نزاع على أراضٍ زراعية بين عشيرة الهركيين وعشيرة . أبناء قبيلة الهركي واجهوا القوات الأمنية بإطلاق النار، مما أدى إلى تصعيد الموقف.