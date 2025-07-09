الاستخبارات والأمن تخترق شبكة مخدرات وتعتقل أعضائها في بغداد

وذكر بيان للمديرية، انه "ضمن الجهود الحثيثة لأبطال والأمن بوزارة الدفاع لملاحقه عصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن التابعة إلى المديرية انفا القبض على شبكة تتاجر بالمواد المخدرة في إحدى مناطق العاصمة".وأشار البيان، إلى أنهم "صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، حيث ضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود مواد مخدرة وادوات تعاطي تم مصاره المواد واحاله المتهمين إلى التحقيق".