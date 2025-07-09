مصدر يكشف تفاصيل الاتفاق بين عشيرة هركي والبيشمركة في خبات باربيل

وقال المصدر لـ ، انه "تم الاتفاق بحسب المعلومات الأولية على انسحاب قوات البيشمركة وتسليم رئيس عشيرة هركي هركي وكل من شارك بالمواجهات نفسه بمفرده للقوات الأمنية".وأضاف ان "قوات البيشمركة بدأت الان بالانسحاب وخلال ساعة واحدة ستبدأ عملية التسليم لمركز الشرطة".وكشف مصدر امني في وقت سابق، عن انتهت الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين القوات الأمنية وقبيلة الشيخ خورشيد هركي في إحدى قرى قضاء خبات التابع لمحافظة بعد ان أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين، في حصيلة أولية تعكس حجم المواجهة.جاء ذلك بعد مبادرات مكثفة جرت لحل المشكلة سلميًا وتهدئة الأوضاع في المنطقة.كما وصل اللواء ، نجل رئيس السابق ، إلى منزل الشيخ خورشيد هركي، في محاولة للوساطة وحلحلة القضية بطرق سلمية.وشهد قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الأمنية التابعة لإقليم (قوات الزيرفاني/البيشمركة) وأفراد من الشيخ خورشيد هركي.وهذه المواجهات التي اندلعت مساء الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ما أثار قلقًا واسعًا حول الوضع الأمني في الإقليم.وتضاربت الأنباء حول السبب الرئيسي لاندلاع هذه الاشتباكات. بعض المصادر تشير إلى أن المواجهات بدأت بعد محاولة قوة أمنية تنفيذ أوامر اعتقال بحق أشخاص متهمين بإطلاق نار خلال نزاع على أراضٍ زراعية بين عشيرة الهركيين وعشيرة .وأبناء قبيلة الهركي واجهوا القوات الأمنية بإطلاق النار، مما أدى إلى تصعيد الموقف.