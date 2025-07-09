الاعرجي يبحث مع رئيس كردستان تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ ، أن الأخير "التقى في اليوم، رئيس حكومة ، ، إذ تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتطوير العلاقة بين المركز والإقليم وفق الثوابت الوطنية، والتأكيد على أهمية حل القضايا والملفات المشتركة وفق الدستور".كما جرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لضبط الحدود".وفيما يتعلق بقرار حزب حل نفسه، جرى التأكيد على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين والإقليم، وكذلك الجانب التركي بهذا الصدد.