في البصرة.. تفجير مسيطر عليه صباح الغد

أعلنت ، الأربعاء، عن قيامها بتفجير مسيطر عليه صباح يوم غد.

وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي لقيادة عمليات بإجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية السابقة في منطقة الشلامجة يوم غد الخميس". وأضاف البيان أن التفجير "من الساعة 8 الى 9 صباحا لذا نسترعي الانتباه واقتضى التنويه".