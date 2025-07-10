كشف تفاصيل مقتل منتسب أمني في كركوك

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه، بحسب شهود عيان، أدت إلى مقتل شاب يعمل منتسبا في التابعة للجيش العراقي، وهو من مواليد 1995 في ".وتابع أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، وكشف ملابسات الجريمة، بعد إلقاء القبض على شقيق المجني عليه فجر اليوم عقب وقوع الحادثة".