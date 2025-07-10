انهيار مبنى في السليمانية يتسبب بمصرع عامل وإصابة آخرين

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "انهيار المبنى أدى إلى عامل وإصابة خمسة عمال آخرين بالحادث".وتابع أن "المصابين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".