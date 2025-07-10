بعد انتشار فيديو للحادثة.. إجراءات قانونية بحق موظف اعتدى على سائق شاحنة في أم قصر

وقال المركز في بيان ورد لـ ، "انتشر مقطع مصوّر يوثّق حادثة اعتداء بالضرب على سائق مركبة حمل (تريلة) داخل ميناء ".وأضاف المركز، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفقاً للقانون".