داخلية كردستان تعلن احتواء "أزمة خبات" وبدء معاقبة المخالفين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "نتيجةً لنزاعٍ بين عددٍ من الأشخاص على الأراضي، نشأ توترٌ واضطرابٌ في منطقة خبات بمحافظة ، مما أسفر للأسف عن خسائرَ في الأرواح والممتلكات. وبفضل جهود الحكومة والأحزاب المعنية وقوات الأمن الداخلي، تم احتواء المشكلة بسرعة، وبمساعدة أهالي المنطقة، هدأت الأوضاع في المنطقة، وبدأت الإجراءات القانونية لفضّ النزاعات ومعاقبة المخالفين".وأضافت الوزارة، أن "السلام والأمن في جميع مناطق فوق كل اعتبار، ولن يُسمح لأحدٍ بإثارة عدم الاستقرار والتوتر لأي غرضٍ كان، ونؤكد للمواطنين أن ستبقى أكثر مناطق المنطقة استقرارًا".