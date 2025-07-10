مقتل شخص ومهاجمة منزل بقنبلة يدوية في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار، ظهر اليوم، باتجاه مدني في ناحية اللطيفية جنوبي ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف، أن "الجناة لاذوا بالفرار لجهة مجهولة، بينما تفيد المعلومات الأولية بأن الحادث يعود لخلافات شخصية لم تعرف أسبابها".وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى أن "أشخاصاً مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية على منزل مواطن مدني في منطقة الكفاءات شرقي العاصمة ما أسفر عن أضرار مادية دون إصابات بشرية".