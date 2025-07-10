اعتقال "محتال" يبتز سائقي السيارات في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، حول قيام شخص برمي نفسه عمداً أمام العجلات المارة في الشارع الرئيسي بهدف ادعاء التعرّض للدهس وابتزاز السائقين مالياً، وعلى الفور، باشرت مفارز النجدة والدوريات إجراءات البحث والتحري لضبط المتهم".وأضافت أن "الجهود أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى مركز شرطة الإمام علي (ع)، حيث جرى توقيفه وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بجرائم الاحتيال".ودعت المواطنين إلى "توخي الحذر من مثل هذه الأساليب الاحتيالية، والتبليغ الفوري عنها للمساهمة في حفظ الأمن والنظام".