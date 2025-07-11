تفاصيل جديدة عن مراسم تسليم السلاح من حزب العمال الكردستاني

وذكرت المصادر في تصريح للسومرية نيوز أنه "بدأ صباح اليوم تسليم أول دفعة من السلاح من قبل مقاتلي حزب ".وتابعت أن "مجموعة أولى من مقاتلي الحزب سلّمت أسلحتها في شمال ، في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار حسن النية وبدء مسار جديد".ووصل قبل قليل عدد من وفود " الكردستاني" إلى للمشاركة في تسليم السلاح.ويشارك في مراسم التسليم أعضاء من والمركزية للحزب، إلى جانب ممثلين عن أحزاب كردية ويسارية.كما يشارك في المراسم ممثلون عن في ، وإقليم ، وأعضاء في البرلمان التركي، وذلك بعد الاجتماعات والتنسيقات التي جرت في الفترة السابقة.وجرت مراسم تسليم السلاح الرمزية في كهف جاسنة بمحافظة السليمانية شمال العراق.وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها رئيس الحزب في 27 شباط من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول.