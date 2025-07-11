القبض على محرض على الكراهية والإساءة للرموز الدينية

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم "إلقاء القبض على شخص كان يقوم ببث مقاطع فيديو تُحرّض على الكراهية وتُهدد السلم المجتمعي، وتسيء إلى الرموز الدينية والأجهزة الأمنية في بالعاصمة ".وتابعت، أن "هذا الإنجاز يؤكد اليقظة العالية والجاهزية المستمرة لحماية نسيج المجتمع، ويجسد روح التعاون بين التشكيلات الأمنية المختلفة تحت راية القانون والعدالة".ودعت القيادة بحسب البيان: " نُهيب بجميع المواطنين الكرام أن يكونوا شركاء في حفظ الأمن عبر الإبلاغ عن أي سلوك يهدد وحدة المجتمع وسلامته".