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القبض على محرض على الكراهية والإساءة للرموز الدينية
أمن
2025-07-11 | 05:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
485 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
افادت
قيادة شرطة الكرخ
، بألقاء القبض على شخص يحرض على الكراهية والإساءة للرموز الدينية والأجهزة الأمنية في العاصمة
بغداد
.
وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم "إلقاء القبض على شخص كان يقوم ببث مقاطع فيديو تُحرّض على الكراهية وتُهدد السلم المجتمعي، وتسيء إلى الرموز الدينية والأجهزة الأمنية في
منطقة الغزالية
بالعاصمة
بغداد
".
وتابعت، أن "هذا الإنجاز يؤكد اليقظة العالية والجاهزية المستمرة لحماية نسيج المجتمع، ويجسد روح التعاون بين التشكيلات الأمنية المختلفة تحت راية القانون والعدالة".
ودعت القيادة بحسب البيان: " نُهيب بجميع المواطنين الكرام أن يكونوا شركاء في حفظ الأمن عبر الإبلاغ عن أي سلوك يهدد وحدة المجتمع وسلامته".
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