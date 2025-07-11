"نضالنا سيستمر بالطرق القانونية".. بيان من "العمال الكردستاني" بعد تسليم سلاحه

في بيان: "من الآن فصاعدا سيستمر نضالنا من أجل الحرية بالطرق القانونية والسياسات الديمقراطية، وعلى أساس إصدار قوانين التكامل الديمقراطي لتحقيق هذا الهدف، نسلم أسلحتنا اليوم أمامكم بمحض إرادتنا".وبدأ الحزب المرحلة الأولى من تسليم أسلحته في شمالي .وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة "السلام والمجتمع الديمقراطي"، تخليها عن السلاح استجابة لنداء زعيم .وأكد بيان المجموعة: "ندمج نيتنا الطيبة وإرادتنا الصادقة من خلال تدمير أسلحتنا هنا اليوم في هذه اللحظة التاريخية. نؤمن بأن هذا الخطوة ستمهد الطريق لإصدار القوانين التي تدعم الدمج الديمقراطي. نتمنى أن يكون هذا القرار بداية جديدة للسلام والحرية".وأضاف البيان: "نأمل أن يقدر الجميع قيمة هذه الخطوة التاريخية، وندعو جميع القوى الإقليمية والدولية إلى دعم عملية السلام والحل الديمقراطي. كما نحث شعبنا وكل القوى السياسية على فهم الخصائص التاريخية لهذه المرحلة بشكل صحيح".وفي وقت سابق من الجمعة، بدأ مقاتلو حزب عملية تسلم السلاح، خلال مراسم رمزية أقيمت شمالي العراق، في أول خطوة ملموسة نحو نزع السلاح الذي تعهد به الحزب في إطار عملية سلام مع .