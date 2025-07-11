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لماذا اختار "العمال الكردستاني" إلقاء أسلحتهم في كهف "جاسنه" وما قصته؟ (صور)

أمن

2025-07-11 | 07:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا اختار &quot;العمال الكردستاني&quot; إلقاء أسلحتهم في كهف &quot;جاسنه&quot; وما قصته؟ (صور)
المصدر:
ارم نيوز
1,277 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أثار اختيار مقاتلي حزب العمال الكردستاني كهف "جاسنه" في إقليم كردستان العراق، لإلقاء سلاحهم بعد أربعة عقودٍ من التمرد ضد تركيا، تساؤلاتٍ عن رمزية المكان ومكانته في التاريخ الكردي.

وذكرت وسائل إعلام أن 30 مقاتلًا من حزب العمال الكردستاني، بينهم أربعة قادة، أحرقوا سلاحهم صباح الجمعة في مراسم داخل كهف "جاسنه" في إقليم كردستان العراق.

وجاء إلقاء السلاح استجابةً لدعوة زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان بإنهاء أربعة عقودٍ من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية.
لماذا اختار الأكراد إلقاء أسلحتهم في كهف "جاسنه"؟ (فيديو وصور)

ما هو كهف جاسنه؟
يُعدّ كهف "جاسنه"، الواقع على بُعد 50 كيلومترًا غربي مدينة السليمانية، وتحديدًا في منطقة سورداش قرب الطريق المؤدي إلى مصيف دوكان، واحدًا من أبرز المعالم التاريخية في الذاكرة الكردية؛ نظرًا لما يحمله من رمزية نضالية ووطنية عميقة.

يقع الكهف خلف قرية كاني خان، عند سفح أحد الجبال الشاهقة، ويُعرف بين سكان المنطقة بـ"كهف شيخ محمود الحفيد البرزنجي"، الزعيم الكردي الذي لجأ إليه العام 1923، خلال قصف السليمانية من قِبل سلاح الجو البريطاني.

هناك، جعل البرزنجي الكهف "مركزًا للمقاومة"، ونقل إليه مطبعته الخاصة ليُصدر منها أولى أعداد صحيفة صوت الحق (بانگي حەق) باللغة الكردية في 2 آذار/مارس من نفس العام، لتكون أول جريدة تصدر عن حكومته.
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لم تقتصر رمزية الكهف على مرحلة الاحتلال البريطاني، بل تحوّل لاحقًا إلى ملاذ استراتيجي لمقاتلي البيشمركة في مواجهاتهم مع الجيش العراقي إبان حكم صدام حسين، خصوصًا في مناطق سورداش ودوكان وسلسلة جبال "پيره مكرون"، ما عزّز مكانته كرمز للأكراد.
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