لماذا اختار "العمال الكردستاني" إلقاء أسلحتهم في كهف "جاسنه" وما قصته؟ (صور)

وذكرت وسائل إعلام أن 30 مقاتلًا من حزب ، بينهم أربعة قادة، أحرقوا سلاحهم صباح الجمعة في مراسم داخل كهف "جاسنه" في إقليم .وجاء إلقاء السلاح استجابةً لدعوة زعيم الحزب المسجون بإنهاء أربعة عقودٍ من "الكفاح المسلح" ضد .ما هو كهف جاسنه؟يُعدّ كهف "جاسنه"، الواقع على بُعد 50 كيلومترًا غربي ، وتحديدًا في منطقة سورداش قرب الطريق المؤدي إلى مصيف ، واحدًا من أبرز المعالم التاريخية في الذاكرة الكردية؛ نظرًا لما يحمله من رمزية نضالية ووطنية عميقة.يقع الكهف خلف قرية كاني خان، عند سفح أحد الجبال الشاهقة، ويُعرف بين سكان المنطقة بـ"كهف شيخ محمود الحفيد البرزنجي"، الزعيم الكردي الذي لجأ إليه العام 1923، خلال قصف من قِبل البريطاني.هناك، جعل البرزنجي الكهف "مركزًا للمقاومة"، ونقل إليه مطبعته الخاصة ليُصدر منها أولى أعداد صحيفة صوت الحق (بانگي حەق) باللغة الكردية في 2 آذار/مارس من نفس العام، لتكون أول جريدة تصدر عن حكومته.