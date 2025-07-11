العثور على جثتين تحت جسر الجادرية ببغداد

أفاد مصدر أمني للسومرية نيوز بأن الجثتين لم تظهر عليهما أي آثار شدة خارجية، مما يفتح الباب أمام عدة احتمالات حول سبب الوفاة. كما تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.وباشرت الجهات المختصة فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادثة، وما إذا كانت الوفاة ناجمة عن فعل فاعل أو أنها نتيجة حادث غرق عرضي أثناء السباحة.